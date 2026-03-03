Pijany kierowca na stacji paliw. To policjant

Policjanci zgłoszenie o kierowcy samochodu osobowego, znajdującym się na jednej ze stacji benzynowych w Międzychodzie, który może być pod wpływem alkoholu, odebrali w sobotę po południu. Zdążył odjechać przed przyjazdem patrolu policji. Został zatrzymany w miejscowości Przedlesie.
- Okazało się, że to funkcjonariusz naszej jednostki, przebywający od września ubiegłego roku na zwolnieniu lekarskim. Podczas badania tester wykazał, że miał w wydychanym powietrzu ponad dwa promile alkoholu - informuje aspirant Justyna Rybczyńska, oficer prasowa policji w Międzychodzie.
Nie będzie już policjantem
Komendant powiatowy policji w Międzychodzie zdecydował o jego zatrzymaniu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty.
- Niezwłocznie zostanie wdrożona procedura zwolnienia tego funkcjonariusza ze służby w policji - przekazuje Rybczyńska.
Autorka/Autor: FC/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja