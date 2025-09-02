Jechał z prędkością 165 km/h tuż po zdaniu egzaminu na prawo jazdy

Zdał egzamin na prawo jazdy. Tego samego dnia szalał "za kółkiem" Źródło: KMP Leszno

Policjanci z leszczyńskiej drogówki jadący nieoznakowanym radiowozem w poniedziałek tuż przed godz. 21 na drodze wojewódzkiej nr 309 prowadzącej z Rydzyny do Leszna zauważyli jadącego z bardzo dużą prędkością volkswagena.

- Kierowca przez kilka kilometrów jechał z nadmierną prędkością, cały czas ją zwiększając. Policyjna kamera zarejestrowała prędkość 165 kilometrów na godzinę, gdzie dozwolona na tym odcinku wynosi 100 kilometrów na godzinę - wyjaśnia podkomisarz Monika Żymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Wiózł dwóch kolegów

Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że za kierownicą siedzi 18-latek z gminy Rydzyna. - Młody kierowca oświadczył, że sześć godzin wcześniej zdał egzamin na prawo jazdy. Z tak dużą prędkością przewoził swoich dwóch kolegów w wieku 18 i 19 lat - przekazuje Żymełka.

Zgodnie z taryfikatorem policjanci powinni kierowcę ukarać mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych oraz 14 punktami karnymi. Funkcjonariusze jednak nie zdecydowali się na grzywnę. - Biorąc pod uwagę niewielkie doświadczenie kierowcy, rażące przekroczenie prędkości oraz ryzyko, jakie stworzył dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci skierują do sądu wniosek o zatrzymanie 18-latkowi prawa jazdy i wymierzenie indywidualnej kary - tłumaczy Żymełka.