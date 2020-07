Był pijany, uderzył w drzewo, zginęło dwóch nastolatków. Młody kierowca aresztowany

21-latek, który w nocy z soboty na niedzielę spowodował śmiertelny wypadek w Lednogórze, usłyszał już zarzuty. Jak poinformowała policja, będzie odpowiadał za "spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i w stanie nietrzeźwości". Grozi za to kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

W związku z tym prokuratura wnioskowała o areszt tymczasowy. We wtorek sąd przychylił się do tego wniosku. 21-latek najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

Zginęły dwie osoby

- To 21-letni kierowca oraz dwóch pasażerów w wieku 17 i 19 lat. Po zderzeniu zostali zabrani do szpitala, dwóch poszkodowanych do Gniezna, a jeden do Wrześni. Rano otrzymaliśmy informację o śmierci 17-latka i 19-latka - informowała w niedzielę Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji.