Areszt za tragiczny wypadek pod Nową Solą. Podejrzany podważa wyniki badania trzeźwości

Nawet 12 lat więzienia grozi 44-latkowi podejrzanemu o spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku pod Lasocinem (woj. lubuskie), w którym zginęły dwie osoby. Sąd Rejonowy w Nowej Soli aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Ten nie przyznaje się do winy i podważa wyniki badania trzeźwości.

Do tragedii doszło w poniedziałek około godziny 5.30 na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 333 i 283 w pobliżu Lasocina w powiecie nowosolskim. Jak podawała policja, 44-letni kierujący oplem vectrą nie zatrzymał się przed znakiem "stop" i uderzył w prawidłowo jadącą ciężarówkę. Ta w wyniku zderzenia wpadła na przeciwległy pas i uderzyła w opla corsę. W wypadku zginęły dwie kobiety podróżujące ostatnim z aut.

Policja: sprawca był pijany

Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku, w którym zginęły dwie osoby. - Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, zasłaniając się niepamięcią co do okoliczności i przebiegu samego zdarzenia drogowego. Kwestionuje też wyniki badania stanu trzeźwości przeprowadzonego na miejscu zdarzenia, które wykazały, iż znajdował się pod wpływem alkoholu - informuje Zbigniew Fąfera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.