Śmierć kobiety zakażonej koronawirusem. Prokuratura zbada dokumentację medyczną

Interwencja po liście

Z innymi chorymi, bez zabezpieczeń

Dodano również, że "totalną bzdurą jest to, co mówi rzecznik Szpitala w Puszczykowie, że po zgłoszeniu się pacjentki na SOR, niezwłocznie została ona przetransportowana na Oddział Zakaźny - przecież jest na to wszystko dokumentacja medyczna - ale medialnie trzeba sprzedać to co jest wygodne dla Szpitala (…) prawda jest taka, że tego typu szpitale nie są wyposażone w jakikolwiek sprzęt ochronny. Rzekome procedury dot. podejrzenia koronawirusa to tylko fikcja opisana na papierze, która nie ma żadnego zastosowania w praktyce”. Pracownicy szpitala napisali ponadto, że po wykonaniu testu w sobotę, do niedzieli wieczorem, nie było możliwości uzyskania wyniku testu, "ponieważ w weekend nieczynna jest pracownia mikrobiologiczna szpitala". "Uzyskaliśmy innymi źródłami nieoficjalny i niepotwierdzony wynik pozytywny" - napisali.