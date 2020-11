"Złodzieje połasili się na rzeczy pomagające personelowi szpitala w obsłudze zakażonych"

- Dotarły już do nas te wieści. Szpitalowi użyczyliśmy nasz jedyny namiot kwatermistrzowski wraz z przypisanym do niego osprzętem. Zwykle używaliśmy go jako zabezpieczenie logistyczne podczas akcji, w których na przykład konieczna była ewakuacja ludności lub jako punkt triage - powiedział tvn24.pl kpt. Paweł Kaczmarczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich.

"Robimy wszystko, by jak najszybciej zatrzymać sprawców"

- Bulwersujące jest to, że złodzieje połasili się na rzeczy pomagające personelowi szpitala w obsłudze chorych, m.in. tych zakażonych koronawirusem. Na miejscu wykonano oględziny, zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków. Robimy wszystko, by jak najszybciej zatrzymać sprawców i odzyskać skradziony sprzęt - poinformował Tomasz Bartos, rzecznik strzeleckiej policji.

Wstępnie wartość skradzionych urządzeń oszacowano na ok. 9 tys. zł. - Jeśli szpital zgłosi się do nas i poprosi o pomoc w doposażeniu namiotu to myślę, że nie spotka się z odmową. My mieliśmy jeden taki namiot z wyposażeniem, ale w województwie jest ich więcej - dodaje Kaczmarczyk.