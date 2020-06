Mieszkały z osobą zakażoną koronawirusem, uciekły z kwarantanny. Policja szuka trzech kobiet

Od środy wolsztyńska policja prowadzi czynności w sprawie trzech obywatelek Ukrainy, które samowolnie oddaliły się z miejsca kwarantanny. Kobiety przyjechały do Polski kilka dni temu.

Też mogą być zakażone

- To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne, ponieważ bardzo możliwe, że te panie również są zakażone - ocenił ucieczkę Adamczyk.

Wyjaśnił, że oddalenie się z kwarantanny to przestępstwo sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.