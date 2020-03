Nie będzie śledztwa w sprawie śmierci kobiety zakażonej koronawirusem

Zaczęli działać po publikacji listu

Anonim nie może być podstawą. Wiarygodne źródła - tak

- W środkach masowego przekazu w związku z epidemią koronawirusa pojawia się wiele emocjonalnych, niesprawdzonych i zdarza się też, że nieprawdziwych informacji. Wynikają one bądź to z powodowanej zrozumiałymi emocjami błędnej oceny zdarzeń, bądź czasem, niestety, z rozmyślnego działania obliczonego na wywołanie sensacji - zaznaczył prokurator Wawrzyniak odnosząc się do odmowy wszczęcia postępowania. - Szereg takich informacji pojawia się zwłaszcza w internecie. Nie mogą one stanowić przesłanki do podejmowania czynności procesowych przez prokuraturę. Jeśli jednak informacje tego rodzaju znalazłyby potwierdzenie w wiarygodnych - a nie anonimowych - źródłach, to prokuratura zawsze będzie podejmować przewidziane w kodeksie postępowania karnego działania procesowe. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których zachodzi uzasadnione, to jest wiarygodne podejrzenie popełnienia przestępstwa - dodał. 57-latka była pierwszą osobą w Wielkopolsce, u której – w poniedziałek - potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2. Kobieta przebywała na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Od początku jej stan był ciężki; miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej.