Prosił o pomoc w sklepie. Wcześniej został porwany

W poniedziałek, 18 sierpnia przed południem dyżurny konińskiej policji otrzymał informację, że w jednej z placówek handlowych znajdują się dwaj mężczyźni - jeden miał zadrapania na twarzy, prosił o pomoc, a drugi nie odstępował go na krok.

- Na początku można było przypuszczać, że chodzi o próbę oszustwa lub wyłudzenia, jednak szybko okazało się, że sytuacja jest znacznie poważniejsza. Doszło do uprowadzenia, pozbawienia wolności i innych przestępstw. Dawno z taką sprawą się nie spotkaliśmy. Dlatego policjanci natychmiast podjęli działania - podkreśla aspirant Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Areszty dla dwóch osób, trzecia jest poszukiwana

Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych, którzy mieli uprowadzić młodego mężczyznę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Koninie. 26-letnia kobieta i 24-latek usłyszeli zarzuty przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu.

- Wobec tych dwóch osób skierowano wniosek o areszt tymczasowy, wniosek został przyjęty - zastosowano areszt na trzy miesiące - przekazuje prokurator Aleksandra Marańda, zastępca Prokuratora Rejonowego w Koninie.

Trzecia osoba zamieszana w tę sprawę jest poszukiwana. - Wystosowano wobec niej wniosek o areszt tymczasowy i zastosowanie aresztu - informuje Marańda.

Koszmar w mieszkaniu

Śledczy nie informują o szczegółach sprawy. - Ze względu na charakter śledztwa prokuratura nie udziela na tym etapie więcej szczegółów - podkreśla Marańda.

Sprawę jako pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza". Z ustaleń śledczych, do których dotarł Piotr Żytnicki z "GW", wynika, że była to zemsta byłej partnerki pokrzywdzonego. Mężczyzna miał mieć sądowy zakaz zbliżania się do niej, jednak ta zwabiła go do swojego mieszkania. Tam miał zostać uderzony w głowę i skrępowany. Oprawcy mieli torturować mężczyznę, obrażać go i grozić mu, a także jego bliskim. Następnie - jak opisuje dziennik - zgwałcili go.

