Busem po ścieżce pieszo-rowerowej. "Skracał sobie drogę". Nagranie

"Nie rób mi zdjęć, dzieci wiozę"

- Co mnie to obchodzi - odpowiada rowerzysta.

Gdy kierowca busa zaczyna wycofywać, rowerzysta rusza. Wtedy kierowca busa postanawia ruszyć do przodu, wyzywając wulgarnie rowerzystę i spychając go bokiem pojazdu, po czym odjeżdża z miejsca zdarzenia.

"Bezczelnie skracał sobie drogę"

Zwracają też uwagę, że przez jazdę busa mogło dojść do uszkodzenia drogi. "To jest droga tylko dla rowerów i pieszych na odcinku kilkuset metrów i to mocno z górki. Jak zaczną jeździć tam auta to droga się rozpadnie zaraz. To nie jest droga dla samochodów!" - napisał jeden z internautów.