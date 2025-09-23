Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Chciał okraść seniorkę, nie wiedział, że w mieszkaniu jest kamera. Wpadł w Zakopanem

Mężczyzna myślał, że głos dochodzi ze słuchawki
Konin. Policjanci zatrzymali oszusta, który brał na celownik seniorów
Po kilkunastu dniach policjanci zatrzymali zuchwałego oszusta. Mężczyzna brał na celownik seniorów z Konina. Wpadł, bo w mieszkaniu 86-latki, którą "odwiedził" znajdowała się kamera. Dzięki sprzętowi udało się przegonić mężczyznę i zarejestrować jego wizerunek.

- Policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego za liczne oszustwa, którego wizerunek w ostatnich dniach był szeroko udostępniany w mediach społecznościowych – poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Chodzi o mężczyznę, który na początku września dwukrotnie oszukał seniorów w Koninie. Jego trzecią ofiarą miała być 86-letnia pani Wanda, jednak ta próba nie powiodła się, dzięki reakcji rodziny, która zauważyła niepokojące zachowanie mężczyzny na zamontowanej kamerze i przegoniła oszusta. Po publikacji w internecie nagrania, na którym widać jak mężczyzna szuka cennych przedmiotów w mieszkaniu seniorki, wizerunek poszukiwanego został udostępniony w wielu miejscach. To przyczyniło się do szybkiego zatrzymania.

Okazało się, że poszukiwany jest mieszkańcem Gdańska. W niedzielę zatrzymano go w Zakopanem. Wiadomo, że trafił już do policyjnego aresztu. Za swoje czyny odpowie przed sądem.

Mężczyzna myślał, że głos dochodzi ze słuchawki
Mężczyzna myślał, że głos dochodzi ze słuchawki
Źródło: KMP Konin
Do trzech razy sztuka?

10 września w Koninie doszło do serii oszustw, których ofiarami padły trzy starsze osoby. Do zdarzeń doszło w godzinach południowych na ulicy Dworcowej, Powstańców Wielkopolskich oraz Kolejowej.

Jako pierwsze ofiarą oszusta padło małżeństwo - 92-latka i 88-latek. Jak informowała wówczas policja, mężczyzna nakłonił ich do przekazania mu 400 złotych. - Twierdził, że pieniądze są niezbędne, aby w banku mogli odebrać naliczone odsetki emerytalne w wysokości około 40 tysięcy złotych. Warunkiem rzekomej wypłaty miała być opłata "podatku" u sprawcy - wyjaśniała aspirant Sylwia Król, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Następnie mężczyzna oszukał 89-letnią kobietę. - Pod pretekstem wypłaty czterech tysięcy euro należnych po zmarłym mężu, zażądał od niej 1200 złotych jako rzekomej opłaty podatkowej. Pokrzywdzona otrzymała w zamian cztery banknoty o nominale 1000 lei (waluta rumuńska - red.), które nie przedstawiają realnej wartości - opisywała Król.

wanda 2
Córka seniorki o próbie oszustwa
Źródło: TVN24

Kolejną ofiarą mężczyzny miała być wspomniana pani Wanda, jednak oszust, przekraczając próg jej mieszkania nie miał pojęcia, że rodzina seniorki umieściła w lokalu kamerę. Na filmie widać, jak mężczyzna wszedł do pokoju 86-latki i poprosił o wodę. Kiedy kobieta udała się do kuchni, ten zaczął rozglądać się po pomieszczeniu, następnie zaglądać do szafek i szuflad w poszukiwaniu cennych przedmiotów i pieniędzy.

wanda 1
"Kamera uratowała mi życie"
Źródło: TVN24

Gdy pani Wanda wróciła z kubkiem z wodą, mężczyzna oznajmił: - Dostała pani pieniądze z zakładu pracy, sześć tysięcy euro i te pieniądze wymieni pani w banku. Wtedy poprzez kamerę odezwała się wnuczka: - Babcia!

Zdezorientowany mężczyzna zajrzał za drzwi, by sprawdzić czy to stamtąd dochodził głos.- Halo, proszę wyjść stamtąd! - dodała po chwili wnuczka.

Mężczyzna chwycił wtedy telefon, który leżał na stole, ale szybko zorientował się, że to nie głos z słuchawki. Spłoszony oszust wyszedł z mieszkania starszej kobiety, mówiąc: - Ja później do pani przyjdę. Sprawca wystraszył się i ostatecznie uciekł, a 86-latka nie straciła oszczędności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bliscy osób z demencją chodzą od drzwi do drzwi. Zmiany coraz bliżej

Bliscy osób z demencją chodzą od drzwi do drzwi. Zmiany coraz bliżej

Zuzanna Kuffel
Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?

Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?

Anna Bielecka

"Jak tak można, wykorzystywać starszych ludzi"

W rozmowie z TVN24, pani Wanda otwarcie mówi, że "kamera uratowała jej życie". - Córka zobaczyła tego faceta obcego, jak chodzi po kątach i patrzy. A mi kazał iść, żebym mu wodę przyniosła - mówiła seniorka.

- Ja byłam w szoku - wspominała z kolei córka pani Wandy. - Jak ja zobaczyłam, jak on ją traktuje, przegląda segmenty, byłam po prostu sparaliżowana. Dziękuję za to, że człowiek pomyślał i kupił tę kamerę. Nie wyobrażam sobie, żeby taką krzywdę zrobić babci, to jest straszne.

Podobną opinię wyraża zięć seniorki. - Jak tak można, wykorzystywać starszych ludzi, którzy są często łatwowierni. Mają skromne emeryturki i ciężko im powiązać koniec z końcem.

Mężczyzna zauważa, że gdyby oszust nie mógł uzyskać od starszej kobiety pieniędzy, mógłby sięgnąć po przemoc.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Konin

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
Myśliwi z zarzutami za zabicie chronionych łabędzi
Zastrzelili cztery łabędzie. Myśleli, że to gęsi. Koledzy ich ostrzegali
Opole
Ulewy nawiedziły indyjską Kalkutę
Prąd poraził mieszkańców w trakcie ulew. "Sytuacja jest okropna"
METEO
Doszło do zamknięcia lotniska w Kopengadze
Paraliż lotniska. Premierka Danii: to atak na naszą infrastrukturę krytyczną
Świat
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
"Gigantyczny projekt". Potentat wykłada 100 miliardów dolarów
BIZNES
Maciej Klisz
"Wtedy będę musiał przerwać program". Gość TVN24 uchylił rąbka tajemnicy
Do wypadku doszło w Wojnowie
Czternastolatek wpadł do wody podczas łowienia ryb. Nie żyje
Kujawsko-Pomorskie
Mężczyzna wrzucony do Łyny. Nagranie trafiło do sieci
Zrzucił mężczyznę z mostu. Sąd nadwyczajnie złagodził karę. Apelację złożyły obie strony
Olsztyn
Eryk Kulm w filmie "Chopin, Chopin"
"Chopin, Chopin!" subiektywnie. Dlaczego polska superprodukcja mnie nie porwała
Justyna Kobus
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Tyle wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu
BIZNES
imageTitle
Uśmiech i kciuk w górę. Bułka z wiadomością ze szpitala
EUROSPORT
Nocna prohibicja, alkohol
Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? Wymowne wyniki sondażu
Zarząd i rada nadzorcza firmy deweloperskiej z Warszawy oskarżeni o oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Ledwo prowadziła wózek z dzieckiem, piła na spacerze
Szczecin
Pociąg, Pendolino, PKP Intercity
Pasażerowie już szykowali się do wejścia, ale pendolino przejechało stację bez zatrzymania
Olsztyn
Sąd Najwyższy Brazylii skazał Jaira Bolsonaro na wieloletnie więzienie
USA skorzystały z ustawy Magnitskiego. Nowe restrykcje
Świat
Policjantka uratowała rannego puszczyka
Siedział skulony na środku jezdni. Policjantka uratowała rannego puszczyka
WARSZAWA
Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Toruniu
Milionowe dotacje od ministra kultury na muzeum ojca Rydzyka. NIK zawiadamia prokuraturę
Kujawsko-Pomorskie
RPP pozostawiła stopy procenatowe bez zmian
Co dalej ze stopami procentowymi? Członek RPP wskazuje na możliwy termin obniżki
BIZNES
Zniszczenia na Filipinach
Najsilniejszy tajfun w tym roku uderzył. Miliony osób w niebezpieczeństwie
METEO
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
USA chcą ukarać Międzynarodowy Trybunał Karny. "Stanowi zagrożenie"
Świat
Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków
Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób z zarzutami
WARSZAWA
Co nagrały kamery krakowskich wodociągów?
"Zagubieni turyści" w stacji uzdatniania wody w Krakowie. Mamy nagrania
Bartosz Żurawicz
Donald Tusk
"Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji". Tusk apeluje
Izera_4
Co po Izerze? "To jest moment decyzyjny dla polskiego państwa"
BIZNES
Maia Sandu
Prezydentka Mołdawii ostrzega o działaniach Rosji. "Wydają na to miliony"
Świat
Donald Trump
Trump o autyzmie. "Amisze się nie szczepią i nie mają problemu"
Zuzanna Kuffel
imageTitle
"Stało się coś dziwnego". Oburzenie wynikami Złotej Piłki
EUROSPORT
Przemysław Rosati
Spór o Trybunał Stanu. "Zamierzamy skruszyć mur i go skruszymy"
Maria Żodzik
Srebrna Maria Żodzik obiecuje jeszcze więcej radości dla Polski
EUROSPORT
imageTitle
Emocjonalne wystąpienie triumfatora Złotej Piłki
EUROSPORT
imageTitle
"Krwawa egzekucja". Piłkarz zamordowany we własnym domu
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica