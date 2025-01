Zwabili go na parking, wywieźli w bagażniku do lasu i zmusili do wypłaty gotówki

Trzech mężczyzn zwabiło 39-latka na parking, gdzie zmusili go do wejścia do bagażnika i wywieźli do lasu, a potem pojechali z nim do bankomatu, by wypłacił gotówkę. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Grozi im nawet do 10 lat pozbawienia więzienia.

Pod koniec grudnia, w centrum Jarocina, trzej mężczyźni pod pozorem obejrzenia uszkodzeń samochodu wywabili z mieszkania 39-latka. Twierdzili, że kilka dni wcześniej na jednym z parkingów miał on "przerysować' samochód jednego z nich. Rzekomo chcieli sprawdzić, czy są dowody w postaci śladów otarć na jego samochodzie.

Zmusili go do wejścia do bagażnika

- Kiedy wszyscy spotkali się, groźbami zmusili 39-latka do wejścia do bagażnika ich samochodu. Wywieźli go do lasu i grożąc mu przedmiotem przypominającym broń, zabrali klucze od jego mieszkania. Następnie wspólnie udali się do jednego z bankomatów, z którego mężczyzna wypłacił im pieniądze - powiedziała aspirant sztabowy Agnieszka Zaworska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. . Podejrzani przeszukali też mieszkanie pokrzywdzonego, skąd skradli dokumenty i kluczyki od samochodu, którym odjechali.

Usłyszeli zarzuty

Policja została poinformowana 1 stycznia o zdarzeniu. Zatrzymano trzech mężczyzn, ostatniego z nich 7 stycznia. Cała trójka usłyszała zarzuty wymuszenia rozbójniczego, za co grozi im do 10 lat więzienia.

Jak dodała Zaworska, jeden z podejrzanych, 27-letni obywatel Mołdawii, decyzją sądu został aresztowany. Jego 29-letni krajan i 58-letni obywatel Ukrainy zostali objęci dozorem policyjnym. Mają zakaz opuszczania Polski i zbliżania się do pokrzywdzonego 39-latka z Ukrainy.

