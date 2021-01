Wyprzedzał na pasach, przekroczył prędkość o 100 kilometrów. Sąd wymierzył mu najwyższą karę 

– Na liczniku miał nawet 171 kilometrów na godzinę i to w miejscu, gdzie było ograniczenie do 70, a do tego wyprzedzał inne pojazdy na przejściu dla pieszych. To zachowanie spotkało się ze stanowczą reakcja policjantów ruchu drogowego, którzy zatrzymali mężczyznę do kontroli - mówi podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.