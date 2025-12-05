Do zdarzenia doszło w Gorszewicach (woj. wielkopolskie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 20 w miejscowości Gorszewice pod Szamotułami w gminie Kaźmierz. Służby otrzymały informację o wypadku w działającej tam firmie recyklingowej.

Ładował makulaturę, nie żyje

- Policjanci ustalili, że poszkodowanym był 60-latek. Do wypadku doszło w trakcie, gdy mężczyzna wykonywał pracę związane z załadunkiem makulatury do prasy kanałowej. W wyniku doznanych obrażeń mężczyzna zmarł na miejscu - zrelacjonowała starsza aspirant Sandra Chuda z policji w Szamotułach.

O wypadku poinformowano Państwową Inspekcję Pracy.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.