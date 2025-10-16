Pijana matka z synem na hulajnogach po drodze krajowej

Do zdarzenia doszło w powiecie konińskim

Do zdarzenia doszło w sobotę o godzinie 10:50 w miejscowości Golina Kolonia na drodze krajowej nr 92. - Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie zatrzymali do kontroli drogowej dwie osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi. Okazało się, że byli to 43-letnia kobieta i jej 13-letni syn - podaje aspirant Sylwia Król, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Oboje poruszali się po drodze nieprzepisowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, hulajnogą elektryczną można poruszać się po jezdni tylko wtedy, gdy dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 kilometrów na godzinę, a droga dla rowerów jest niedostępna.

- Policjanci poddali kobietę badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - wynik wskazał ponad 2 promile alkoholu w organizmie - informuje Król.

Sprawa zakończy się mandatem i w sądzie

Dodatkowo 13-latek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną po drodze publicznej.

- Wobec 43-letniej kobiety policjanci zastosowali mandat karny za popełnione wykroczenia. W przypadku nieletniego sporządzono wniosek do sądu rodzinnego, a po zakończeniu czynności chłopiec został przekazany wskazanej trzeźwej osobie - przekazuje Król.

