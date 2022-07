Z pistoletem w ręku weszła na stację, zażądała pieniędzy i papierosów. Napad nagrały kamery

Do napadu doszło w poniedziałek kilka minut przed godziną 6 rano. Do sklepu weszła ubrana w ciemną odzież kobieta. Miała na sobie czarną czapkę i maseczkę. Podeszła do stojącej za ladą kobiety, rzuciła jej torbę na zakupy, żądając wydania pieniędzy i papierosów.