Nie miała nic do jedzenia. Zadzwoniła na policję i poprosiła o pomoc

W niedzielę, 14 grudnia, do dyżurnego policji w Gnieźnie zgłosiła się 76-letnia kobieta, prosząc o pomoc w zakupach spożywczych na kilka dni. Seniorka wyjaśniła, że jej syn, z którym mieszka na co dzień, cztery dni wcześniej wyszedł z domu, a ona sama ma problemy z poruszaniem się.

Na miejsce skierowano patrol, który potwierdził zgłoszenie.

- Funkcjonariusze po rozmowie ze starszą panią ustalili listę zakupów, poszli do sklepu spożywczego i kupili niezbędne produkty spożywcze. Na miejscu kobieta oddała im za nie pieniądze - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie.

Policja poinformowała również, że synowi seniorki nic się nie stało i nie wymagał on interwencji służb. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że opuścił on miejsce zamieszkania z uwagi na inne, ważne sprawy. O sytuacji seniorki powiadomiono instytucje pomocowe.

