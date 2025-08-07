Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Kłótnia w samochodzie i wypadek. Kierowca skazany za usiłowanie zabójstwa

Celowo doprowadził do wypadku. Gniezno
Wypadek samochodowy w Gnieźnie
Źródło: KPP w Gnieźnie
Dziesięć lat i cztery miesiące ma spędzić w więzieniu Tomasz C., sprawca wypadku w Gnieźnie. Sąd uznał, że mężczyzna powodując wypadek, usiłował zabić byłą partnerkę, z którą jechał.

Przed poznańskim sądem zakończył się proces w sprawie głośnego wypadku, do którego doszło rok temu w czerwcu w Gnieźnie (woj. wielkopolskie). Chodzi o zdarzenie, do którego doszło na ul. Powstańców Wielkopolskich. Samochód, którym jechał 28-latek i jego była partnerka, dachował na prostym odcinku drogi. Kierowca i pasażerka nie odnieśli groźnych obrażeń.

21-letnia wtedy pasażerka powiedziała przybyłym na miejsce policjantom, że kierujący to jej były partner, który celowo doprowadził do wypadku. - Podczas jazdy miało dojść między nimi do kłótni, po czym, jadąc autem na prostej drodze, mężczyzna wcisnął pedał gazu, by po chwili gwałtownie skręcić kierownicą w lewo, wjeżdżając do przydrożnego rowu i uderzając w skarpę, co doprowadziło do koziołkowania pojazdu. Pasażerce udzielono pomocy medycznej w szpitalu, po czym zwolniono do domu - relacjonowała policja.

28-latek został zatrzymany przez policjantów. Mężczyzna był trzeźwy.

Samochód dachował na prostym odcinku drogi
Samochód dachował na prostym odcinku drogi
Źródło: KPP Gniezno

Sąd skazał Tomasza C. na dziesięć lat więzienia

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w tym nagrań z monitoringu, który zarejestrował moment wypadku, prokuratura przedstawiła zatrzymanemu mężczyźnie zarzuty. Akt oskarżenia skierowano do sądu w lutym 2025 roku. - Prokurator oskarżył mężczyznę o usiłowanie zabójstwa w związku z obrażeniami oraz o znęcanie się - przypomniała Barbara Zapalska z Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie.

Niespełna pięć miesięcy później Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że Tomasz C. jest winny zarzucanych mu czynów. - Mężczyznę skazano na 10 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa oraz na 10 miesięcy za znęcanie się. Łącznie wymierzono mu karę 10 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Nie zdecydowaliśmy się na zaskarżenie tego wyroku, bo uznaliśmy go za słuszny - zrelacjonowała prokuratorka.

Niewykluczone za to, że apelację złoży obrońca oskarżonego. Jak dowiedzieliśmy się w biurze prasowym poznańskiego sądu, obrońca złożył wniosek o uzasadnienie wyroku. Od jego otrzymania ma 14 dni na złożenie apelacji. Jeśli tego nie zrobi, wyrok będzie prawomocny.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Gniezno

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaProkuraturaWyroki sądowe w Polsce
Czytaj także:
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Nowy sondaż partyjny i zmiana lidera
Polska
Upał
Prawdziwie letnia aura tuż-tuż
METEO
imageTitle
Heroiczna walka Maciejuka. Etap dla Magniera
Najnowsze
Jan Baranik, Dziadek Olinka
Dziadek Olinka kończy wyprawę w Alpy. Zbiórka trwa
Marta Balukiewicz
imageTitle
Polski duet z Barcelony wśród najlepszych. Lewandowski i Pajor nominowani do Złotej Piłki
EUROSPORT
Strefa Gazy. Zniszczenia w Bajt Hanun po ataku Izraela
"Szokujące badanie" w Izraelu. Tego chce ponad 80 procent społeczeństwa
Świat
Nielegalna bimbrownia zlikwidowana
Miał 1300 litrów zacieru, 150 litrów bimbru i setki pustych butelek
WARSZAWA
Pożar przyczepy kempingowej w Krakowie
Koszmar na urlopie. Spłonęła przyczepa kempingowa. Nagranie
Kraków
Prace drogowe (ilustracyjne)
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach
WARSZAWA
Wybory prezydenckie w Polsce
Prokuratura przyznaje się do błędu. Chodzi o anomalie w komisjach
Polska
imageTitle
Legendy łączą siły przed igrzyskami. "Nie mogłabym prosić o lepszego partnera"
EUROSPORT
Ksiądz z zarzutami za posiadanie mefedrony (zdjęcie ilustracyjne)
Były proboszcz z zarzutami seksualnego wykorzystania dziecka
Kielce
W wypadku ranny został policjant, trafił do szpitala
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
WARSZAWA
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Wygrał 37 milionów euro i wciąż ich nie odebrał. Trwają poszukiwania szczęśliwca
BIZNES
imageTitle
The World Games 2025 czas zacząć. Na starcie liczna reprezentacja Polski
EUROSPORT
Mocny wyż nad środkową i południowo wschodnią Europą
Czy lato wreszcie będzie sobą? Nadchodzi wielka zmiana
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_671930818
Stopy procentowe najniżej od dwóch lat
BIZNES
Robert Bąkiewicz
Sprawa Bąkiewicza. Prokurator przedstawi zarzuty, wcześniej chciał się wyłączyć ze sprawy
Lubuskie
Krystyna Pawłowicz
Święczkowski i Pawłowicz zawiadamiają o "bezprawnej inwigilacji". Prokuratura wyjaśnia
Polska
Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Zatrzymali go z powodu tablicy, osiem miesięcy spędzi w więzieniu
WARSZAWA
Ozzy i Jack Osbourne
Jakim był ojcem? Syn Ozzy'ego Osbourne'a przerywa milczenie
Kultura i styl
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Zamieszanie w aptekach. Popularny lek przeciwbólowy - na receptę czy bez?
Piotr Wójcik, Anna Bielecka
Kim Kardashian na otwarciu sklepu Skims w Nowym Jorku
"Mięśnie żwaczy nie są jak bicepsy". Uwaga na domowe "wyszczuplanie" twarzy
Zuzanna Kuffel
Szpiglasowa Przełęcz - zdj. ilustracyjne
"Cała seria zgłoszeń od turystów, którzy widzieli upadek"
Kraków
Donald Tusk
Tusk odwiedził Jadwigę. To ona drąży najdłuższy tunel w Polsce
BIZNES
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
Putin ma się spotkać z Trumpem. Wskazał możliwe miejsce
Świat
Bocian zaplątał się w linie energetyczne. Pomogli strażacy
Bocian zaplątał się w linie energetyczne. Pomogli strażacy
Łódź
Czy lampy do utwardzania lakierów mogą powodują czerniaka? Warto się zabezpieczyć kremem lub rękawiczkami
Czerniak, zakażenia, kurzajki. U kosmetyczki mogą czyhać zagrożenia
Zuzanna Kuffel
Pożar lasu nieopodal miasta Vila-real
Co czwarty pożar wybuchł w wyniku podpalenia
METEO
Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica