W środę po godzinie 14 służby zostały wezwane do jednego z mieszkań przy ulicy Sikorskiego w Gnieźnie. Z osobami, które tam przebywały, nie można było nawiązać kontaktu.
Po wejściu do środka policjanci natrafili na ciała dwóch kobiet.
- W mieszkaniu znajdowały się ciała kobiet w wieku 44 i 70 lat - potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowa policji w Gnieźnie.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci kobiet.
