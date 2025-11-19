Gniezno Źródło: Google Earth

W środę po godzinie 14 służby zostały wezwane do jednego z mieszkań przy ulicy Sikorskiego w Gnieźnie. Z osobami, które tam przebywały, nie można było nawiązać kontaktu.

Po wejściu do środka policjanci natrafili na ciała dwóch kobiet.

- W mieszkaniu znajdowały się ciała kobiet w wieku 44 i 70 lat - potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowa policji w Gnieźnie.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci kobiet.

