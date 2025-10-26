Wypadli z drogi, dachowali, zahaczyli o drzewo. Pięć młodych osób w szpitalach

Do zdarzenia doszło w powiecie ostrowskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 20. - Wszystko wskazuje na to, że 18-letni kierowca nie dostosował prędkości do panujących warunków i stracił panowanie nad samochodem, co doprowadziło do tego, że zjechał z drogi i doprowadził do dachowania - opowiada asp. Golińska-Jurasz.

Kierowca był trzeźwy i miał uprawnienia. - W aucie jechały z nimi cztery młode osoby. Wszyscy uczestnicy zdarzenia odnieśli obrażenia i zostali przetransportowani do szpitali w Kalisz i Ostrowie - dodaje policjantka.

Badanie przyczyn

Bmw, którym jechali młodzi ludzie, zostało poważnie zniszczone. - Pojazd został zmiażdżony podczas dachowania i uderzenia w drzewo - dodaje rzeczniczka ostrowskiej policji.

- Dokładny przebieg zdarzenia będziemy rekonstruować na podstawie śladów, które na miejscu zdarzenia zabezpieczali policyjni technicy - dodaje Ewa Golińska-Jurasz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD