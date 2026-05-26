Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Podnoszą wykolejony pociąg

|
26 1640 foty przybylski-0047
Podnoszenie rozbitego pociągu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Trwa usuwanie skutków wypadku kolejowego, do którego doszło w poniedziałek w miejscowości Garbatka (Wielkopolskie). Na miejscu pracuje dźwig, który podniósł pierwszy wagon wykolejonego szynobusa. To jednak nie koniec działań służb.

Jak relacjonuje reporter TVN24 Aleksander Przybylski, akcja podnoszenia pojazdu jest trudna. Wagon został podniesiony z pola, na którym zalegał.

- To próba manewrowania tą wielką, kilkunastotonową masą, żeby osiadła bezpiecznie na szynach. Kiedy to się wydarzy, trzeba będzie włożyć jeszcze trochę pracy, żeby wszystko wyrównać i wyprostować, spiąć ten skład i przepchnąć go do Poznania - wyjaśniał Przybylski.

Kiedy skład zostanie usunięty z miejsca wypadku, służby przejdą do naprawiania zerwanej trakcji i inspekcji szyn, które mogły zostać wygięte podczas zdarzenia. Dopiero, gdy wszystkie uszkodzenia zostaną usunięte, ruch na odcinku Poznań-Piła będzie mógł zostać przywrócony.

Działania służb na miejscu trwają już ponad dobę. Nie wiadomo, kiedy się zakończą.

Wykolejony pociąg, ofiara śmiertelna
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił
Źródło zdjęcia: KW PSP Poznań
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił
Źródło zdjęcia: KW PSP Poznań
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił
Źródło zdjęcia: KW PSP Poznań

Wypadek w Garbatce

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Garbatka w gminie Rogoźno. Pociąg relacji Rogoźno - Poznań zderzył się z ciężarówką na niestrzeżonym przejeździe.

W wyniku zdarzenia pojazd ciężarowy stanął w ogniu. Zginęła jedna osoba - kierowca ciężarówki.

- Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, zostało objętych opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których doznali, są niegroźne - poinformował młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Do szpitala trafiła jedna osoba - nastolatek. Inni nie wymagali hospitalizacji.

Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Źródło zdjęcia: FB/ Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Źródło zdjęcia: FB/ Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Źródło zdjęcia: FB/ Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Źródło zdjęcia: FB/ Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Źródło zdjęcia: FB/ Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu

Linia zablokowana

Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

Pociąg zderzył się z ciężarówką w miejscowości Garbatka (Wielopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Adamecki
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
NFT: przełom czy niewypał?
1 godz 16 min
pc
Czar prysł?
Sekcja Archeo
35 min
pc
Nie czują objawów, więc się nie badają. To duży błąd
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Wypadkipociągi
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Trump przeszedł badania. Poinformował o rezultatach
Świat
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
Sylwester Suszek zaginął w 2022 roku.
"Formuła się wyczerpała". Zmiana w śledztwie w sprawie Sylwestra Suszka
Zespół autorów
Bartłomiej CiepielewskiJoanna Rubin-SobolewskaMichał Fuja
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Świat
Maja Mecan i Badoes
"Wszyscy trzymamy kciuki". Nowe informacje w sprawie 11-letniej Mai
Polska
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Kopuła ciepła nad Europą
Kopuła ciepła nas oszczędziła. "Mielibyśmy tutaj piekło"
METEO
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Wtargnięcie do siedziby PK. Żurek powołał zespół, Korneluk wysłał pismo
Maciej Duda
Ciężarówka na boku na trasie S8
Ciężarówka przewróciła się, zablokowała drogę do Warszawy
WARSZAWA
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ambasador Rosji w MSZ. "Zdecydowane wezwanie"
Polska
policja straz samochody ulica shutterstock_2222650047
"To jest plaga i problem"
Sebastian Zakrzewski
Jitra, Malezja osoba w szkole Jitra Kebangsaan, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19
Pacjenci uciekli ze szpitala, jeden jest zakażony ebolą
Zdrowie
Donald Tusk
Stopnie zagrożenia na terenie całego kraju. Jest decyzja premiera
BIZNES
Noc, opady, deszcz, droga
Noc przyniesie chmury i deszcz
METEO
Małgorzata Manowska i Zbigniew Kapiński
"Zbyszku, mam dla ciebie trzy rady". Manowska odchodzi
Polska
shutterstock_2692002571
Magyar likwiduje urząd, który "służył interesom Rosji". Powołał go Orban
Świat
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
Gala MMA na terenie Białego Domu. Trwają przygotowania
Świat
System Patriot
"Wiele się zmieniło". Tomczyk o zgodzie USA na produkcję rakiet
Polska
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz w Krakowie
To nagranie wywołało burzę w sieci. Komentarz szefa MON
Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór w Garbatce
Tragedia na przejeździe kolejowym. Mieszkańcy od lat walczyli o szlaban
Poznań
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
Karol Nawrocki
"Wówczas mógłby pan mówić o kompromitacji". Rzeczniczka MSWiA odpowiada szefowi BBN
Polska
Wypadek w Gnojewie
Zderzenie czterech pojazdów. Nie żyje motocyklista
Trójmiasto
Dziki
"Nie było jak ich ominąć". Dziki "uwięziły" dzieci w świetlicy
WARSZAWA
Deszcz, popada deszcz
Słońce, deszcz, burze. Do końca tygodnia będzie się działo
METEO
Policja prowadzi poszukiwania zaginionej 15-letniej Weroniki
Zaginęła 15-letnia Weronika. Ślad urywa się w Kielcach
WARSZAWA
imageTitle
Zrobiła to po raz kolejny. Zjawiskowa kreacja Naomi Osaki
EUROSPORT
Wszystkie oczy na teatr
Żyją poniżej średniej krajowej. Artyści mogą dostać wsparcie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica