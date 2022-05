Ósmoklasiści zmierzyli się z językiem polskim. Czego się obawiali i jak im poszło na egzaminie?

Jedni się stresowali tym, z jakim tematem przyjdzie im się się zmierzyć, inni podkreślali, że do egzaminów sumiennie przygotowywali się podczas zajęć w szkole. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych są już po pierwszym z trzech egzaminów.

Ruszyły trzydniowe testy ósmoklasistów. Dziś ponad 500 tysięcy uczniów stawiło się w szkołach, by napisać egzamin z języka polskiego. Reporterzy TVN24 odwiedzili kilka szkół w różnych częściach Polski, by porozmawiać z uczniami szkół podstawowych tuż przed egzaminem, ale i po.

"Dla mnie najgorsza jest rozprawka"

Jak relacjonowała reporterka Nadia Jóźwiak, uczniowie, którzy pojawiali się na egzaminie, byli raczej spokojni i mówili, że nie przygotowywali się jakoś specjalnie, bo czuli się dobrze wyedukowani przez ostatnie lata podczas zajęć.

- Jestem bardzo pozytywnie nastawiona i w ogóle się nie stresuję. Właściwie to przez cały rok się przygotowywałam, ale wiadomo, że w tym ostatnim tygodniu też jeszcze się przyłożyłam. Matematyka mnie najbardziej stresuje. Z innych przedmiotów myślę, że będzie dobrze - powiedziała jedna z uczennic.

Jeśli już ktoś miał jakieś wątpliwości, to najczęściej dotyczyły one tematu rozprawki lub testu z matematyki, z którym ósmoklasiści zmierzą się w środę. - W sumie to nie czuję stresu. Jest dobrze, więc myślę, że mi dobrze pójdzie. Dla mnie rozprawka jest najgorsza. Trzeba na nią dużo czasu poświęcić i ogólnie trudno się do niej przygotować - mówił jeden z ósmoklasistów.

- Z tych trzech egzaminów, które nas czekają, myślę że język polski może być najbardziej stresujący. Większości osób problem może sprawić właśnie wypracowanie. Tutaj już trzeba znać wszystkie lektury i nigdy nie wiadomo, co będzie. Ja nie mam jakiś szczególnych typów czy oczekiwań, co do tego, co miałoby się znaleźć w arkuszu - wskazała kolejna uczennica.

120 minut i po egzaminie

Tuż po zakończeniu egzaminu z języka polskiego, reporterka TVN24 rozmawiała z Andrzejem Karasiem, dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Tutaj uczniowie byli zadowoleni z zagadnień, które pojawiły się na teście. - Uczniowie mówili, że było łatwo. Twierdzili, że pytania zamknięte były dla nich bardzo proste. Pytałem ich, czy czytali "Zemstę". Powiedzieli, że tak, więc myślę, że sobie poradzili. Rozprawka też była przyzwoita, poruszała temat przyjaźni. Uczniowie mogli się wykazać na podstawie wybranych przez siebie lektur. Raczej wychodzili z sal zadowoleni. I to nawet ci, którym zwykle oceny wahały się między 3 a 4 - mówił dyrektor Karaś.

W tej poznańskiej szkole do egzaminu podeszło 91 polskich uczniów i dwóch ukraińskich. W tym drugim przypadku przed uczniami było dość trudne zadanie. - Postanowili to potraktować jako dodatkowe, ciekawe doświadczenie w życiu. Starali się skupić na zadaniach zamkniętych. Mówili, że sporo strzelali, a zadania otwarte zostawili bez odpowiedzi - dodaje dyrektor.

Pierwszego dnia testów, tradycyjnie uczniowie rozwiązywali zadania z języka polskiego TVN24

Słowa dyrektora znajdują odzwierciedlenie w tym, co sami uczniowie mówili tuż po wyjściu z sali gimnastycznej.

- Była "Zemsta" Aleksandra Fredry. W rozprawce mieliśmy napisać, czy łatwiej z przyjacielem pokonywać trudności, oczywiście w oparciu o lektury. Ja powołałam się na "Zemstę" i "Kamienie na szaniec". Myślę, że dobrze mi poszło. Ogólnie mało się uczyłam, czego żałuję, ale wszystko potrafiłam. Z jednym zadaniem miałam trudność - powiedziała tuż po egzaminie jedna z uczennic.

Były też osoby, którym temat rozprawki jednak nie przypadł do gustu. - Cały egzamin w miarę dobrze mi poszedł. Chociaż liczyłam, że może będą same "Kamienie na szaniec", a nie "Zemsta". Temat rozprawki też mi się średnio spodobał - skomentowała inna uczennica.

Każdy musi podejść

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna do egzaminu ósmoklasisty przystępuje w tym roku ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych, a także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się po godzinie 9. Trwał 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 180 minut. Dla uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, a zadeklarowali przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, mógł być przedłużony do 210 minut.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca.

