Poznań

18-letni biegacz zgubił się podczas treningu. Ktoś usłyszał jego wołanie o pomoc

Pomoc dotarła na czas
Po zmroku zgubił orientację
Źródło: TVN24
Ta przebieżka mogła go wiele kosztować. 18-latek wyszedł na trening i stracił orientację w terenie. W tym czasie rozpętała się śnieżyca i rozładował się jego telefon. Na szczęście pomoc dotarła w porę. Chłopaka odnaleziono nad Wartą w miejscowości Ciążeń (Wielkopolska).

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło 4 stycznia w gminie Lądek. To wtedy młody mężczyzna postanowił wybrać się na trening na tereny nadwarciańskie. Warunki nie były łatwe. Wiał silny wiatr, intensywnie padał śnieg i deszcz.

- W pewnym momencie ten mężczyzna zorientował się, że całkowicie opadł z sił, a także stracił orientację w terenie. Na domiar złego, bateria w telefonie była rozładowana, więc nie był w stanie samodzielnie wezwać pomocy - powiedziała mł. asp. Anna Klój z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Miejsce, gdzie zagubił się 18-letni biegacz
Miejsce, gdzie zagubił się 18-letni biegacz
Źródło: TVN24

Do tego zapadł zmrok i zaczęły się intensywne opady. Termometry wskazywały wtedy minus 6 stopni. 18-latek zaczął biec w kierunku świateł. Tak dotarł do miejscowości Ciążek. Szczęśliwie jego wołanie o pomoc usłyszała osoba, która mieszkała w jednym z budynków w pobliżu terenów nadwarciańskich. - Zareagowała ona natychmiast, wezwała na miejsce służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112. Równolegle inna osoba powiadomiła grupę poszukiwawczo-ratowniczą - wskazała mł. asp. Klój.

"Machał rękami i krzyczał, że nie wie, gdzie jest"

Do biegacza udało się dotrzeć po dwóch godzinach. - Chłopak był po drugiej stronie Warty. Ubrany niestosownie do panujących warunków pogodowych. Machał rękami i krzyczał, że nie wie, gdzie jest i potrzebuje pomocy - powiedział TVN24 Arkadiusz Delewski, koordynator oddziału Słupca Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej.

18-latek był wyziębiony, ale nie wymagał hospitalizacji. Został przekazany pod opiekę rodzicom.

Klatka kluczowa-156903
Policja o poszukiwaniach 18-latka
Źródło: TVN24

Służby przypominają, by podczas wyjść o tej porze roku zadbać o odpowiednią odzież - dostosowaną do warunków pogodowych. Warto też mieć naładowany telefon oraz powerbank i pamiętać, że przy mrozach, takie urządzenia szybciej się rozładowują. Po zmroku istotne jest też oświetlenie.

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

