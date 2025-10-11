Kamień spod kół przebił szybę w aucie i ranił pasażera

Zdarzenie drogowe w Adolfowie Źródło: KPP w Chodzieży

Do zdarzenia doszło w czwartek (9 października) około południa na drodze wojewódzkiej numer 193 w miejscowości Adolfowo w powiecie chodzieskim.

Zdarzenie drogowe w Adolfowie Źródło: KP PSP w Chodzieży

- Kamień prawdopodobnie wyrzucony spod kół samochodu ciężarowego przebił szybę w samochodzie osobowym i ranił pasażera - podał kapitan Bartłomiej Braszak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Służby ratunkowe prowadziły reanimację pasażera. Na szczęście udało się mu przywrócić funkcje życiowe. Śmigłowcem został przetransportowany do szpitala.

