Kamień spod kół przebił szybę w aucie i ranił pasażera

Do zdarzenia doszło w czwartek (9 października) około południa na drodze wojewódzkiej numer 193 w miejscowości Adolfowo w powiecie chodzieskim.
- Kamień prawdopodobnie wyrzucony spod kół samochodu ciężarowego przebił szybę w samochodzie osobowym i ranił pasażera - podał kapitan Bartłomiej Braszak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.
Służby ratunkowe prowadziły reanimację pasażera. Na szczęście udało się mu przywrócić funkcje życiowe. Śmigłowcem został przetransportowany do szpitala.
