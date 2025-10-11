Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Kamień spod kół przebił szybę w aucie i ranił pasażera

Zdarzenie drogowe w Adolfowie
Zdarzenie drogowe w Adolfowie
Źródło: KPP w Chodzieży
Na drodze wojewódzkiej numer 193 w Adolfowie w Wielkopolsce doszło do niebezpiecznej sytuacji. Spod kół ciężarówki został wyrzucony kamień, który przebił szybę w samochodzie osobowym i ranił pasażera. Mężczyzna był reanimowany. Udało się przywrócić mu czynności życiowe.

Do zdarzenia doszło w czwartek (9 października) około południa na drodze wojewódzkiej numer 193 w miejscowości Adolfowo w powiecie chodzieskim.

Zdarzenie drogowe w Adolfowie
Zdarzenie drogowe w Adolfowie
Źródło: KP PSP w Chodzieży

- Kamień prawdopodobnie wyrzucony spod kół samochodu ciężarowego przebił szybę w samochodzie osobowym i ranił pasażera - podał kapitan Bartłomiej Braszak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Służby ratunkowe prowadziły reanimację pasażera. Na szczęście udało się mu przywrócić funkcje życiowe. Śmigłowcem został przetransportowany do szpitala.

Zdarzenie drogowe w Adolfowie
Zdarzenie drogowe w Adolfowie
Źródło: KP PSP w Chodzieży
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Chodzieży

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarnaWielkopolskaWypadek
Czytaj także:
trump maduro shutterstock_2668583073
Ropa i zerwanie z Rosją. Tak kuszono Trumpa
BIZNES
Rolnik walczy z serią podpaleń
Pułapki w kukurydzy, pożar w gospodarstwie. Kto nęka rolnika?
Michał Malinowski
Jakub Wiech
Zaproszenie do USA "nagle cofnięte", w tle podejrzenia o donos. "Kto szkodzi Polakom..."
Polska
cupertino kalifornia shutterstock_2477988435
"Skutki będą fatalne, to pociągnie w dół całą gospodarkę"
BIZNES
imageTitle
Polak zadebiutował w Interze. Jeszcze niedawno grał na zapleczu ekstraklasy
EUROSPORT
Jesień, chłód, deszcz, pogoda
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
METEO
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Wstrzymują sprzedaż tego produktu. Ostrzeżenie
BIZNES
Manifestacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie
Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur
WARSZAWA
imageTitle
Pożegnany z honorami. Szpaler dla Majki przed ostatnim wyścigiem
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Szanghaju. Djoković za burtą
EUROSPORT
pc
Narkotyki, korupcja, nagle przerwana akcja CBŚP. To nie Kolumbia, to Bogatynia
Polska
Maciej Wierzyński
Niezależność
Opinie
Drozd wędrowny (Turdus migratorius) - zdjęcie poglądowe
Ptaki pomyliły dzień z nocą. "To szalone"
METEO
Uciekał przed policją, wypadł z drogi, dachował i nie żyje.
Uciekał przed policją, wypadł z drogi i dachował. Nie żyje młody kierowca
Poznań
imageTitle
Drużyna kolejki Ligi Mistrzów. Gracz Wisły doceniony
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk o relokacji migrantów. "Załatwione"
Najnowsze
imageTitle
Koszmarne pudło. "W takich sytuacjach strzela się 100 na 100"
EUROSPORT
kadr na kino
Premiera "Chopin Chopin!", "studencki Oscar" dla Polaka, nowy album Turnaua
KADR NA KINO
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Towary z tym znakiem trafiają już do sklepów
BIZNES
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Wymiana wpisów Kaczyńskiego i Tuska. "Potrafi tylko Jarosław"
Polska
Mężczyzna przewoził swoim audi drzewo
Miał być na grzybach, jednak w aucie przewoził coś innego
Kielce
Martwa foka na plaży w Ustce (woj. pomorskie)
Martwa foka na plaży w Ustce
METEO
Viktor Orban
Węgierski rząd uruchomił zbiórkę podpisów przeciwko "planom wojennym"
Świat
imageTitle
Wzruszający hołd dla przyjaciela. Fury w ekscentrycznym stroju na pogrzebie
EUROSPORT
Litwa
Czym jest "plan 72"
Świat
W olsztyńskim szpitalu urodziły się trojaczki
W olsztyńskim szpitalu na świat przyszły trojaczki
Olsztyn
Tory kolejowe
Po sygnałach radio-stop pociągi nagle stawały. Będzie ciąg dalszy procesu
Białystok
Burmistrz Izbicy (z prawej) Jerzy Lewczuk odwiedził Marcina Romanowskiego w Budapeszcie
Polski burmistrz z Romanowskim zwiedzali "Budapeszt by night"
Lublin
Burza Alice wywołała podtopienia w południowo-wschodniej Hiszpanii
Ewakuacje z domów, kempingów, aut. W Hiszpanii wciąż leje
METEO
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Nowy projekt
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica