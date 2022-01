Złocieniec. Ukradł samochód, w środku było sześcioletnie dziecko. 35-latek z zarzutami

Zgłoszenie o kradzieży samochodu z sześcioletnim dzieckiem w środku policjanci dostali w piątek przed godziną 15. Jak przekazała mł. asp. Karolina Zych, oficer prasowy KPP w Drawsku Pomorskim, kobieta zaparkowała samochód przy jednym ze sklepów w Złocieńcu i wyszła na zakupy. W tym czasie mężczyzna wsiadł do auta i odjechał. W środku, na tylnym siedzeniu było sześcioletnie dziecko.

Podczas ucieczki mężczyzna uderzył w dwa samochody i w donicę z kwiatami. W końcu zostawił samochód i próbował uciekać pieszo. Ostatecznie złapali go świadkowie zdarzenia, później trafił w ręce policji. Dziecku nic się nie stało.

Usłyszał zarzuty, grozi mu 12 lat więzienia

Zych przekazała w niedzielę, że czynności z udziałem mężczyzny zostały wykonane. Usłyszał on zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu i pozostawienia go w stanie uszkodzonym oraz zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Śledczy czekają również na wyniki badań toksykologicznych - jeśli okaże się, że 35-latek był pod wpływem środków odurzających, usłyszy on dodatkowy zarzut.