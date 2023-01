Młodzi hokeiści i łyżwiarze zostają na lodzie. Przez wyższe rachunki lodowisko będzie rozmrożone

Miejskie lodowisko w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie) zostanie zamknięte na kilka miesięcy po tym, jak koszt utrzymania tafli wzrósł kilkukrotnie. Jak informuje toruński Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, decyzja została podjęta ze względu na rosnące rachunki za prąd. Dla trenujących tam młodych hokeistów i łyżwiarzy oznacza to stracony sezon - alarmują trenerzy i rodzice sportowców.

Lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Toruniu przez kilka miesięcy będzie zamknięte. Jednostka chce w ten sposób zaoszczędzić po drastycznym wzroście ponoszonych kosztów. Kwota na rachunkach związanych z utrzymaniem tafli wzrosła w ostatnim czasie kilkukrotnie. Dlatego lodowisko - od początku kwietnia do końca sierpnia - ma być rozmrożone.

Młodzi sportowcy zostają na lodzie

Na lodowisku MOSiR-u trenują młodzi hokeiści i łyżwiarze, dla których pięciomiesięczne zamknięcie obiektu oznaczać będzie konieczność rezygnacji z treningów. Rodzice domagają się zmiany decyzji, bo - jak tłumaczą - dla ich dzieci taka przerwa będzie "dramatem". - Nigdzie na świecie ani w Europie nie ma takiej przerwy na lodzie. To dyskwalifikuje nasze dzieci od razu na pozycji międzynarodowej. To się odbija na wynikach reprezentacji zarówno w hokeju, jak i w łyżwiarstwie figurowym - powiedziała reporterowi TVN24 matka jednego z zawodników.

MOSiR: do zamknięcia zmuszają nas rachunki za prąd

Dyrektor toruńskiego MOSiR-u Marek Osowski w rozmowie z TVN24 zaznaczył, że zamknięcie lodowiska to konieczność, do której dyrekcję zmusiły coraz wyższe rachunki - za niezbędny do zamrażania tafli - prąd.