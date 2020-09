Nie przyjęli go na studia, bo nie dostarczył opinii od proboszcza. Wygrał z uczelnią Rydzyka

Tym samym sąd odwoławczy oddalił apelację Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i utrzymał w mocy wyrok sądu rejonowego, który rok temu orzekł, że pozwana uczelnia musi zapłacić Markowi Joppowi 5 tysięcy złotych odszkodowania i zwrócić koszty procesu. Zdaniem sądu, doszło do naruszenia zasady równego traktowania, a tym samym doszło do dyskryminacji powoda.

Nie został przyjęty, bo nie dostarczył opinii proboszcza

Chociaż Jopp dostał na początku informację o przyjęciu go w poczet studentów, to ostatecznie uczelnia zmieniła zdanie ze względu na brak zaświadczenia od proboszcza. Tego Jopp, jak twierdził, nie mógł uzyskać, bo jest niewierzący. W kwietniu 2018 roku mężczyzna pozwał uczelnię. Chciał, by szkoła Rydzyka zapłaciła mu 5 tysięcy złotych odszkodowania. Tyle, jego zdaniem, musiałby zapłacić za podobny kierunek na innej uczelni.

- Czuję się pokrzywdzony. Pozbawiono mnie możliwości dokształcania się – mówił w sierpniu 2019 roku w sądzie. - Skąd pomysł, by to była opinia proboszcza? A może komendanta policji, burmistrza? Dlaczego proboszcz, który mnie nie zna? Na jakiej podstawie? – pytał Jopp.

W sierpniu 2019 roku Sąd Rejonowy w Toruniu orzekł, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu musi zapłacić Markowi Joppowi 5 tysięcy złotych odszkodowania i zwrócić koszty procesu, który z powództwa cywilnego wytoczył mężczyzna. Zdaniem sądu doszło do naruszenia zasady równego traktowania, a tym samym doszło do dyskryminacji powoda.

"Doszło do wykluczenia osób niewierzących i wyznawców innych religii niż katolicka"

Marka Joppa prawnie wspierała organizacja pozarządowa – Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Karolina Kędziora, prezeska organizacji w przesłanym do mediów komunikacie stwierdziła, że "to postępowanie ma charakter precedensowy".

"Odnosząc się do kryterium, od którego Szkoła uzależniła przyjęcie na studia - opinii proboszcza, Sąd zauważył, że skoro opinia obejmuje ocenę postawy chrześcijańskiej (wyrażanej poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, przyjmowanie sakramentów itp.) członka danej wspólnoty (parafianina), to przyjęte kryterium nie było neutralne. Przez to, że zaświadczenie mogą pozyskać jedynie osoby aktywnie uczestniczące w życiu parafii, doszło do wykluczenia z możliwości podjęcia studiów zarówno osób niewierzących, jak i wyznawców innych religii niż katolicka" - stwierdziła prezeska.