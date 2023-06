Tajemnicza choroba atakuje koty. Umierają szybko. Weterynarze: nie jesteśmy w stanie im pomóc

Niezidentyfikowana choroba zbiera żniwo wśród kotów. Weterynarze nie mają pojęcia, z jakim schorzeniem mają do czynienia, podobne objawy występują wśród kocich pacjentów w całej Polsce. W Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej spośród 13 kotów, które trafiły do placówki od piątku, tylko trzy pozostały przy życiu. - Staramy się wprowadzać różne schematy leczenia, jednak na dzień dzisiejszy żaden z nich nie jest skuteczny - mówi dyrektor Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej Paulina Grzelakowska.

Objawy niespecyficzne, zwierzęta umierają w krótkim czasie

- Według naszych obserwacji sytuacja ma miejsce od piątku. Od tamtego czasu trafiło do nas 13 kotów, z czego 10 z nich niestety nie udało się pomóc. Zwierzęta umierają w krótkim czasie. W badaniach krwi wychodzą podniesione parametry wątrobowe, małopłytkowość. Są to objawy mocno niespecyficzne, a my nie jesteśmy w stanie im pomóc. Robimy wszystko, aby utrzymać je przy życiu, ale rokowania tych, które u nas pozostały, również są złe. Nie wiemy, co im dolega. Mamy różne podejrzenia. W przypadku naszych pacjentów weryfikujemy, co z tych rzeczy, które bierzemy pod uwagę, mogło mieć oddziaływanie. Staramy się wprowadzać różne schematy leczenia, jednak na dzień dzisiejszy żaden z nich nie jest skuteczny - mówi Paulina Grzelakowska, dyrektor Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej w Gdańsku.