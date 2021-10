Brakuje sześciu tysięcy wolontariuszy Szlachetnej Paczki. "Wielu rodzinom nie będziemy w stanie pomóc"

Obecnie w Szlachetnej Paczce brakuje prawie sześciu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce. Oznacza to, że pomoc w tym roku może dotrzeć jedynie do 13,5 tysiąca rodzin - to o 36 procent mniej niż w poprzednim roku. Tylko w województwie zachodniopomorskim brakuje ponad 250 osób.

- Jest to bardzo duża liczba, która przekłada się na realną pomoc w "paczce". Każdy wolontariusz może mieć pod swoją opieką dwie, a nawet trzy rodziny, więc łatwo policzyć, ilu rodzinom nie jesteśmy w tym roku w stanie pomóc - mówi Patrycja Dziechciarz, specjalista ds. promocji Szlachetnej Paczki w województwie pomorskim. - Jeśli wolontariusz opiekuje się dwoma rodzinami, czyli jeżeli brakuje nam 250 wolontariuszy, to około 500 osób może zostać bez pomocy - dodaje.

Dziechciarz przypomina, że Szlachetna Paczka co roku niesie pomoc najbardziej potrzebującym: między innymi osobom z niepełnosprawnościami, samotnym rodzicom, czy osobom starszym. Rodzinom dostarczana jest żywność, chemia, odzież, opał, sprzęt AGD, a od 2020 roku również komputery, które - z powodu pandemii choroby COVID-19 - potrzebne są do nauki zdalnej.

- To jest fantastyczna przygoda, nie tylko pod względem znajomości i rozwoju, tylko to jest realna pomoc, którą widzimy. Jest to wartość i przygoda, której nie zapomni się do końca życia - namawia Dziechciarz.