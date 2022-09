Szlabany opadały, ciężarówka ominęła inny pojazd i z impetem wjechała na tory. Nagranie

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie niebezpiecznej sytuacji, do jakiej doszło na przejeździe kolejowym w Sycewicach. Na filmie widać, jak samochód ciężarowy z dużą prędkością przejeżdża pod zamykającymi się szlabanami, wcześniej omijając inny samochód i zmuszając jego kierowcę do zjechania na bok.

Nieprzekonujące tłumaczenia

Dodał, że potem udało mu dogonić tę ciężarówkę i rozmawiać z jej kierowcą. – Stwierdził, że my się zatrzymaliśmy nagle i on musiał nas wyprzedzić w ten sposób i przejechać przez przejazd – relacjonował pan Antoni. – Nie przekonało mnie to tłumaczenie, więc napisałem wiadomość do szefostwa firmy, w której ten kierowca pracuje, na ciężarówce było dokładnie widać nazwę. Dostałem odpowiedź, że kierowcę ukarano naganą i że nie dostanie premii. Bez komentarza - dodał Reporter 24.