Nie zatrzymał się i niemal potrącił rowerzystę na pasach. "Wykroczenie popełnili obaj"

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę na skrzyżowaniu ulic Kołobrzeskiej i Polnej w Szczecinku. Nagranie policja otrzymała na swoją skrzynkę e-mailową. Na filmie widać, jak kierowca wyjeżdża z drogi podporządkowanej, zatrzymuje się przed pasami i przepuszcza rowerzystę. Ten jednak nie schodzi z roweru, a przejeżdża na drugą stronę. Kiedy jest w połowie, tuż przed nim, drugim pasem, przejeżdża kierowca peugeota.

Rozstrzygnąć ma sąd

- Dużą wątpliwością jest moment, kiedy pojazd marki Peugeot przejeżdża przez przejście dla pieszych. Nie wiemy, czy doszło do kontaktu pomiędzy rowerzystą a samochodem, dochodzi bowiem do zachwiania - mówi oficer prasowa. - Byłoby nam bardzo potrzebne i pomocne ustalenie, czy doszło tam do kontaktu pomiędzy rowerzystą a autem - dodaje.