Awaria w Szczecinie. Wciąż kilkanaście tysięcy osób bez ciepłej wody i ogrzewania

Kilkanaście tysięcy mieszkańców Szczecina nie ma ciepłej wody i ogrzewania po awarii sieci ciepłowniczej w lewobrzeżnej części miasta. W środę wieczorem ze studzienek przy jednym z większych rond w mieście zaczęły wydobywać się kłęby pary utrudniające widoczność kierowcom i pieszym oraz zielona woda.

W środę po południu na Rondzie Uniwersyteckim w Szczecinie zauważono zieloną parę, która zaczęła wydobywać się spod ziemi. Na miejscu pojawili się strażacy i grupa chemiczna. A rekonesans wykazał, że para nie jest toksyczna, nie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Okazało się też, że to efekt awarii sieci ciepłowniczej, do jakiej doszło w jednej z komór należących do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Awaria w Szczecinie PAP/Marcin Bielecki

Wypompują wodę, sprawdzą, co się stało

Jak mówi Danuta Misztal, rzecznik Szczecińskiej Energetyki Cieplnej wciąż nie wiadomo, co było przyczyną awarii. - Musimy poczekać jeszcze kilka godzin, aż woda z komory ciepłowniczej, która została zalana w wyniku wczorajszego zdarzenia, zostanie wypompowana. Dopiero wtedy okaże się, co się stało i co się dzieje - opisywała w czwartkowy poranek Misztal.

Po godz. 10 Misztal przekazała nam, że skutki awarii jak na razie udało się ograniczyć do kilkunastu tysięcy odbiorców na osiedlu Reda. Powiedziała również, że do komory ciepłowniczej pracownicy SEC będą mogli zejść dopiero po godz. 14 jak ją przewietrzą. Nie była wciąż w stanie określić godziny usunięcia awarii.

Jak relacjonował Sebastian Napieraj, reporter TVN24, ciepłej wody i ciepłych kaloryferów nie miało nawet 100 tysięcy mieszkańców Szczecina. Awaria dotknęła mieszkańców lewobrzeżnej części miasta. Kiedy mogą spodziewać się powrotu ciepła do swoich kaloryferów i kranów? - To kwestia dwóch-trzech godzin, w tym czasie większa część mieszkańców będzie miała ciepłą wodę i ciepłe kaloryfery. Najtrudniejsza sytuacja jest wokół osiedla Reda, gdzie doszło do tego zdarzenia. Tu pewnie ciepło będzie wyłączone, dopóki awaria nie zostanie usunięta - przyznała Misztal.

Rzeczniczka uspokoiła też, że zielony barwnik to standardowa praktyka ciepłowników. Woda jest barwiona po to, by w razie awarii sieci ciepłowniczej można było zlokalizować dokładne miejsce usterki. - Zielona, wypływająca woda nam po prostu to pokazuje - wyjaśnia rzeczniczka.

Awaria ciepłownicza w Szczecinie PAP/Marcin Bielecki

Autor:tam/gp

Źródło: TVN24 Szczecin