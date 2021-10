Zaginął lekarz z Pomorza. Michał Kąkol ostatni raz widziany był dwa tygodnie temu

Prokuratura i Policja zwraca się do właścicieli budynków oraz posesji usytuowanych od ul. Łokietka w Sopocie do linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, dysponujących zapisami monitoringów od dnia 16 października 2021 r. godziny 22.00 o przekazywanie ich dla potrzeb prowadzonego śledztwa. Zabezpieczone zapisy prosimy przekazywać bezpośrednio do Wydziału Dochodzeniowo -Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 .