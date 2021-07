Czterolatka zaginęła na plaży, powstał "łańcuch życia", a po chwili rozbrzmiały oklaski

Jak przekazał Maciej Dziubich, prezes Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, do zdarzenia doszło we wtorek. Przed godziną 16 ratownicy dostali zgłoszenie o zaginięciu czteroletniej dziewczynki na plaży. Istniała więc możliwość, że dziecko weszło do wody.