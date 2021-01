Podczas pościgu za kierowcą w Szczecinie padły strzały. Mężczyzna miał zakaz prowadzenia pojazdów

Dramatyczny finał pościgu za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna próbował staranować policyjną blokadę. Policjanci oddali strzały ostrzegawcze, auto dachowało. Kierowca trafił do szpitala. Jak informuje pogotowie, ma ranę postrzałową.

Jak przekazał nam sierżant sztabowy Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, we wtorek w godzinach przedpołudniowych policjanci na ul. Światowida w Szczecinie podjęli próbę zatrzymania samochodu osobowego - fiata panda - do kontroli drogowej. Wcześniej miał on wykonywać niebezpieczne manewry na drodze.