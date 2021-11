Pelplin. Mężczyzna zaatakowany siekierą. Jego brat z zarzutami i w areszcie, grozi mu dożywocie

Miał w nocy zaatakować siekierą swego śpiącego brata. 34-letni mieszkaniec Pelplina (Pomorze) odpowie za usiłowanie zabójstwa. Usłyszał zarzut i został aresztowany na trzy miesiące. Poszkodowany 36-latek trafił z obrażeniami głowy do szpitala.

Jak poinformował nas aspirant sztabowy Dawid Krajewski z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, do zdarzenia doszło 24 listopada. - Po godzinie 1.30 policjanci z tczewskiej komendy odebrali zgłoszenie o zaatakowaniu siekierą mężczyzny, do czego miało dojść w jednym z domów w gminie Pelplin – relacjonuje policjant.

Poszkodowany w szpitalu, jego brat w areszcie

Na miejscu okazało się, że poszkodowany 36-latek ma obrażenia głowy. Według ustaleń śledczych, w nocy do jego pokoju uzbrojony w siekierę miał wejść 34-letni brat i go zaatakować. Jak twierdzi policja, po zadaniu kilku ciosów domniemany sprawca uciekł. Gdy wrócił do domu, został zatrzymany przez funkcjonariuszy.