Po kolizji chciał szybko opuścić miejsce zdarzenia, to wzbudziło podejrzenia

Kierujący subaru najechał na tył poprzedzającej go skody, a ta uderzyła w peugeota. Zachowywał się nerwowo, chciał jak najszybciej opuścić miejsce zdarzenia, czym wzbudził podejrzenia. Jak się okazało, uzasadnione. 42-latek miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu.

Sierżant sztabowy Tomasz Gut z Zespołu Poczty Specjalnej Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie po pracy zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Do zdarzenia doszło podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego w al. Sikorskiego w Olsztynie.

Podejrzany pośpiech

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący subaru nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył poprzedzającej go skody, a ta uderzyła w peugeota. Zachowywał się nerwowo, chciał jak najszybciej opuścić miejsce zdarzenia, czym wzbudził podejrzenia policjanta - informuje olsztyńska policja. - Po podejściu do kierującego subaru wyczuł on silny zapach alkoholu. Zabrał mu kluczyki od auta, uniemożliwiając dalszą jazdę. W tym samym czasie inny uczestnik zdarzenia wezwał służby.