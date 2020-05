Dopłynęli do miasta, zrobili zakupy i ślad po nich zaginął. Przy brzegu znaleziono pustą łódkę

Wznowiono poszukiwania dwóch mężczyzn w okolicach Jeziora Nowowarpieńskiego (Zachodniopomorskie). Jak ustalili policjanci, mężczyźni dopłynęli łódką do Nowego Warpna, gdzie zrobili zakupy. Wyszli ze sklepu i ślad po nich zaginął. Służby znalazły podtopioną łódź przy brzegu. - Nie wiemy, czy wsiedli z powrotem na łódź i chcieli wrócić do miejsca zamieszkania, czy udali się pieszo - informuje policja.

Akcję poszukiwawczą wznowiono we wtorek o godzinie 8 rano. Jak przekazała sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka z Komendy Powiatowej Policji w Policach, w poszukiwaniach dodatkowo ma pomóc pies, który specjalizuje się w tropieniu ludzi, którzy mogli zaginąć na wodzie.

Według zgłoszenia właściciela łódki, mężczyźni pożyczyli ją od niego w niedzielę wieczorem. Do tej pory nie udało się ich odnaleźć.

- Zgłoszono zaginięcie dwóch mężczyzn, są to obywatele Ukrainy. Mężczyźni ci wypłynęli łodzią na Jezioro Nowowarpieńskie i dopłynęli do centrum Nowego Warpna. Udali się tam do sklepu. W sklepie zrobili zakupy, wyszli z tego sklepu i niestety ślad po nich zaginął - mówi Leśnicka.