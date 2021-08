Początek pogłębiania kanału żeglugowego na budowie przekopu Mierzei Wiślanej. Pierwsze jednostki mają popłynąć w 2022 roku

Rzecznik prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska poinformowała media, że rozpoczęto prace pogłębiarskie na kanale żeglugowym przekopu Mierzei Wiślanej. - W tym celu sprowadziliśmy pogłębiarkę, jedną z najnowocześniejszych w Europie i najnowocześniejszą w Polsce. W najbliższym czasie planujemy przy pomocy pogłębiarki wykonać część kanału do śluzy północnej, a następnie przenieść ją na stronę południową i wykonać część aż do wrót śluzy - poinformował Mariusz Sasin, przedstawiciel konsorcjum wykonującego przekop. I dodał: - W finale, pod koniec tego roku, po montażu wrót śluzy i ich uruchomieniu, dokonamy pełnego przekopania kanału żeglugowego. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>