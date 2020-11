Mieli zabić nieznanego mężczyznę i "dopuścić się aktu kanibalizmu". Czterej oskarżeni o zabójstwo jak z horroru

Do Sądu Okręgowego w Gorzowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom, którzy mieli w okrutny sposób torturować, a potem zabić nieznanego im człowieka. Po wszystkim, jak podaje w akcie oskarżenia prokuratura, mieli zbezcześcić zwłoki i "dopuścić się aktu kanibalizmu". Śledczym nie udało się ustalić tożsamości ofiary, motywu zabójstwa, ani kiedy doszło do przestępstwa.

Koszmar nad jeziorem

Oskarżonym, który od 2017 roku przebywa w areszcie, jest Robert M. To on miał być, według prokuratury, prowodyrem zabójstwa i jako jedyny miał znać ofiarę, z którą miał być skonfliktowany. M. zaprzecza, by do zabójstwa kiedykolwiek doszło. Podobnie jak dwóch innych oskarżonych.