"Łowca nastolatek" może niedługo wyjść na wolność. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie "Krystka"

- Jeśli nasz wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, to mamy taką sytuację, że 21 listopada oskarżony kończy odbywanie kary i może wyjść na wolność – wyjaśniła nam Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Oskarżony to 44-letni Krystian W. z Sopotu, znany jako "Krystek", który miał wykorzystywać seksualnie młode kobiety i nastolatki, a także dokonywać oszustw.

"Krystek" miał zmuszać dziewczynki do seksu, a potem szantażować je nagraniami Uwaga TVN

Areszt ponad dwa lata

Wniosek o areszt został jednak negatywnie rozpoznany przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Jak tłumaczy Tomasz Adamski, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku, zdaniem sądu izolacyjny środek zapobiegawczy nie może zastępować wykonania ewentualnej kary. - Sąd nie uwzględnił tego wniosku, wskazując, że znaczna część postępowania dowodowego została już przeprowadzona, większość świadków została przesłuchana, sąd odczytał i odtworzył zeznania pokrzywdzonych. W tej sytuacji nie ma większych obaw, aby oskarżony mógł działać destabilizująco na przebieg postępowania, w tym - aby miał nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań. Nie ma też obaw, aby oskarżony miał się ukrywać - mówi rzecznik.

Prokurator zaskarżył tę decyzję, ale 10 listopada sąd odrzucił to zażalenie. – W ocenie sądu okręgowego, sąd rejonowy słusznie nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego, ponieważ z uwagi na fakt, że wcześniej było już stosowane tymczasowe aresztowanie wobec tego oskarżonego przez okres ponad dwóch lat, sąd rejonowy nie był uprawniony do tego, aby samodzielnie ponownie zastosować tymczasowe aresztowanie. Taką decyzję może ewentualnie podjąć sąd apelacyjny na wniosek sądu rejonowego – wyjaśnił Adamski.

Prokurator złożył kolejny wniosek i ma on zostać rozpoznany w najbliższą środę 17 listopada. Jeśli i on upadnie, to Krystek będzie mógł, przynajmniej przez jakiś czas, cieszyć się wolnością.