Musieli uciekać przed wojną, pomogli stworzyć kalendarz. "Rysunki, które nigdy nie powinny powstać"

Od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji w Ukrainie minął rok. Koszalińskie stowarzyszenie stworzyło kalendarz, który ma przypominać o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Zilustrowali go najmłodsi, którzy schronienie znaleźli w Zachodniopomorskiem. Ich rysunki są wzruszającym obrazem wojny widzianej oczami dzieci. Cały dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony zostanie na pomoc Ukrainie.

Wojna oczami dzieci

- Kalendarz zawiera też ważne daty i wydarzenia, które miały miejsce w ubiegłym roku w Ukrainie - opowiada Daria Antoszko ze stowarzyszenia "Majsternia" w Koszalinie, które wpadło na pomysł, by wydać kalendarz. I dodaje: - Mamy taką ideę, by nie został tylko kupiony, powieszony i za rok wyrzucony, tylko, żeby został zachowany i pokazany dzieciom, wnukom, bo to będzie element historii za pięć, 10 czy 20 lat.