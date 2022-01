Jechał od jednej krawędzi jezdni do drugiej, uderzył w drzewo, ale się nie zatrzymał. Z tira na drogę wypadał towar

Policja ze Złotników Kujawskich (woj. kujawsko-pomorskie) zatrzymała 31-letniego kierowcę tira, który zupełnie pijany próbował dojechać do Niemiec. Inni kierowcy byli świadkami jego niebezpiecznego rajdu. Z uszkodzonego pojazdu na drogę wypadał m.in. przewożony towar.

Jak informuje starsza aspirant Justyna Piątkowska z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, we wtorek 18 stycznia po południu służby otrzymały informację od zaniepokojonego kierowcy. Przekazał on, że drogą w okolicach Złotników Kujawskich jedzie ciężarówka, której kierowca wykonuje niebezpieczne manewry.

- Z jego relacji wynikało, że samochód jechał od jednej krawędzi jezdni do drugiej. W Jaksicach przejechał na czerwonym świetle, by następnie, kawałek dalej, zjechać na pobocze i uderzyć w drzewo. Kierowca, pomimo uszkodzeń pojazdu, kontynuował jazdę. W miejscowości Tarkowo Dolne z samochodowej naczepy zaczęły nawet wypadać przedmioty - relacjonuje Piątkowska.

Pijany kierowca próbował uszkodzoną ciężarówką dojechać do Niemiec KPP w Inowrocławiu

Bełkotliwe tłumaczenia

Policjanci zauważyli opisywany pojazd w Nowej Wsi Wielkiej. Gdy kierowca zatrzymał się w zatoczce autobusowej, funkcjonariusze podbiegli i zabrali kluczyki od pojazdu, by uniemożliwić mężczyźnie dalszą jazdę. - Bełkotał on i z opóźnieniem reagował na zadawane przez policjantów pytania. Kontrola stanu trzeźwości wykazała ponad dwa promile alkoholu w organizmie- informuje Piątkowska. W takim stanie mężczyzna próbował dojechać do Niemiec.