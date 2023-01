Czterolatek przyszedł sam do sklepu. Na miejscu pojawiła się policja

Uciekł rodzicom w trakcie spaceru

Na miejscu okazało się, że chłopiec ma cztery lata. - Wiedział, że jest w bezpiecznym otoczeniu i policjanci przyjechali, aby mu pomóc. Bez wahania pokazał, gdzie mieszka. W drodze do domu chłopca funkcjonariusze spotkali jego zmartwioną mamę. Oświadczyła, że była z synem i mężem na spacerze w lesie, a kiedy wracali czterolatek pobiegł przodem i zamknął przed rodzicami furtkę na klucz, powiedział "pa pa" i uciekł - relacjonuje Kwiatkowska. I dodaje, że rodzice wybiegli przez inną bramkę i zaczęli szukać syna. - Udało się go odnaleźć dzięki reakcji świadka i pomocy policjantów. Czterolatek cały i zdrowy wrócił do domu - podkreśla Kwiatkowska.