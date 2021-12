Nie brali udziału w protestach. Planowali ślub, spodziewali się dziecka. "Znajomy krzyczał, że chyba Mariana zabili"

Fala protestów w grudniu 1970 roku dotarła również do Elbląga. Marian Sawicz nie brał jednak w nich udziału. Za kilka dni miał wziąć ślub, w drodze była jego córka. Alicja przymierzała akurat suknię ślubną. - Zrobiło się głośno, wszyscy już mówili, że chyba kogoś zastrzelili. Nagle przybiegł znajomy rodziców i krzyczał, że chyba Mariana zabili. Moja mama straciła przytomność, trafiła do szpitala - opowiada po latach córka mężczyzny. Marian Sawicz był przypadkową i jedyną ofiarą wydarzeń Grudnia'70, która zginęła na ulicach Elbląga. Miał 22 lata.

Był 18 grudnia 1970 roku. Na Wybrzeżu trwały już protesty związane z podwyżką cen, które wprowadziły władze PRL. Manifestacje odbywały się w Gdańsku i Szczecinie, fala demonstracji dotarła także do Elbląga. Marian Sawicz i Alicja nie brali jednak w nich udziału. Byli zajęci przygotowaniami do ślubu, który miał odbyć się za pięć dni. W kościele wszystko było gotowe. Spodziewali się też dziecka, Alicja była w trzecim miesiącu ciąży. Marian chciał, żeby to była córka. I tak też się stało. Kilka miesięcy później urodziła się Wioletta, której nie było dane mu poznać.