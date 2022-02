Podczas remontu znaleźli broń z przełomu XIX i XX wieku

czytaj dalej

Zachodnie media, relacjonując konflikt w ukraińskim Donbasie, podają, że na niektórych rosyjskich pojazdach wojskowych rozmieszczonych wokół granic Ukrainy pojawiły się ręcznie malowane znaki "Z". Co może oznaczać ten symbol? "Według niektórych opinii może być to znak zapobiegający ostrzelaniu pojazdów przez własne siły, według innych - ma służyć przyporządkowaniu maszyn do konkretnych zadań" - ocenia brytyjski dziennik "The Daily Telegraph". Zdaniem portalu telewizji France 24 to jedna z oznak, że wojska Rosji są coraz bliżej inwazji na Ukrainę.