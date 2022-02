Sprzedawali podrobione leki na potencję przez internet. Policja zatrzymała osiem osób

Pomorska policja rozbiła grupę przestępczą sprzedającą przez internet niedozwolone lub podrobione środki na potencję. Podejrzani mieli się zajmować także praniem brudnych pieniędzy. Przy czterech znaleziono narkotyki. Usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.

Jak przekazała nam podkomisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, 9 lutego 2022 roku funkcjonariusze zatrzymali na terenie Gdyni i Lęborka osiem osób w śledztwie dotyczącym sprzedaży bez wymaganego zezwolenia produktów leczniczych.

Przeszukano miejsca ich zamieszkania oraz cztery magazyny, w których znaleziono znaczne ilości środków leczniczych. Według szacunków ich czarnorynkowa wartość to osiem milionów złotych.

Zabezpieczono również narkotyki i pieniądze, w tym ponad 300 tysięcy złotych, 4 tysiące dolarów oraz 100 euro.

W poniedziałek o innej akcji przeciwko przemytnikom i handlarzom podrabianych leków poinformowało też Centralne Biuro Śledcze Policji.

Viagra przez internet

– Jak ustalili policjanci ten nielegalny proceder prowadzony był od wielu lat, na szeroką skalę w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, z wykorzystaniem co najmniej trzech stron internetowych. Za ich pośrednictwem prowadzono sprzedaż produktów leczniczych na potencję w różnej postaci, w tym viagry z podrobionymi znakami towarowymi, podrobionych produktów leczniczych oraz środków niedopuszczonych do obrotu na terenie RP – relacjonuje podkom. Kamińska.

Paczki z zamówieniami wysyłane były pocztą, a pieniądze od klientów trafiały na rachunki bankowe zarejestrowane na tak zwane "słupy".

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Siedem osób usłyszało tam zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw obrotu bez wymaganego zezwolenia produktami leczniczymi, w tym sfałszowanymi, z podrobionymi znakami towarowymi oraz niedopuszczonymi do obrotu na terytorium Polski. To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Handlowali podrobionymi lekami na potencję KMP w Gdyni

Sprawa jest rozwojowa

Sześciu podejrzanym prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, co dodatkowo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. – Przy czym z uwagi na to, że podejrzani z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im nawet kara 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności – informuje policjantka.

Trzem podejrzanym prokurator zarzucił dodatkowo popełnienie przestępstw prania brudnych pieniędzy - to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10, a z uwagi na to, że z przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im nawet 15 lat więzienia.

Przy czterech zatrzymanych znaleziono znaczne ilości narkotyków. Za to również grozi im 10 lat więzienia.

Wszyscy podejrzani trafili do aresztu. Jak twierdzi podkom. Kamińska, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

