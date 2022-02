Amerykański sprzęt wojskowy został przeładowany w porcie w Gdyni

Ponad 200 elementów uzbrojenia między innymi wozów opancerzonych i ciężarówek przeładowano w porcie w Gdyni dla amerykańskiego 1 batalionu 185 Pułku Piechoty. Z kolei do Stanów Zjednoczonych przewieziono ekwipunek 3 batalionu 161 Pułku Piechoty. Gdyński port będzie służył do rozładunku amerykańskiej armii do 14 lutego.

Jurgensen: amerykańscy żołnierze będą ćwiczyć razem z polskim wojskiem

Transport amerykańskiego sprzętu w Polsce

Jak podaje portal Trójmiasto.pl, w 2021 r. "najpierw Port Gdańsk, a potem Port Gdynia przyjął duży transport sprzętu wojskowego. Były to czołgi i wozy bojowe. Pojazdy należące do I Dywizji Piechoty US Army przypłynęły do Polski z Fort Riley na pokładach aż dwóch statków". Później nadeszły kolejne transporty. "W połowie maja 2021 r. do Portu Gdańsk na pokładzie Finlandia Seaways przypłynęły m.in. 24 pojazdy bojowe należące do armii duńskiej. Z kolei w 2017 roku amerykański sprzęt bojowy - czołgi, samobieżne haubice i bojowe wozy piechoty - dwa razy był przeładowywany w terminalu kontenerowym DCT. W marcu na pokładzie transportowca Green Ridge przypłynął sprzęt dla misji wielonarodowej grupy bojowej NATO w Orzyszu. Kolejny transport odbył się we wrześniu, a do DCT wpłynął statek Endurance. Wówczas - w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO - do Gdańska przypłynęła amerykańska 2. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa" - przypomina lokalny portal.