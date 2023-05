Nie chcą "bluźnierczego terroru" w Boże Ciało. "Szatan nie ma żadnych praw!"

"Polska Katolicka, nie laicka" to grupa katolików z Fundacji Instytutu Ks. Piotra Skargi, która na co dzień propaguje treści chrześcijańskie. Tym razem zdecydowali się oni zaprotestować przeciw Mystic Festival, który ma odbyć się w Stoczni Gdańskiej w dniach 7-10 czerwca.

Lucyfer i dewiacje seksualne

"Co najbardziej oburzające, to właśnie w Boże Ciało (8 czerwca) ma zagrać satanistyczny 'Behemoth', gloryfikujący obrzydliwość i świętokradztwo 'Ghost' oraz naśmiewający się z konsekracji zespół 'Hostia'" – czytamy w petycji.

"Takie festiwale odbywają się na całym świecie"

Organizatorzy Mystic Festival czyli klub B90, Knock Out Productions oraz Mystic Production nie zamierzają odwoływać imprezy. – Ci, którzy to robią, nie mają pojęcia ani o festiwalu, ani o muzyce metalowej. Takie festiwale odbywają się na całym świecie, przyciągają dziesiątki tysięcy ludzi dziennie. Mystic Festival też się odbędzie. Wbrew temu, co myśli ta organizacja, nie jest to festiwal, który sieje zgorszenie – skomentował Gazecie Wyborczej Arkadiusz Hronowski, właściciel B90 .