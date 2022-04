Sokół przylatywał podczas budowy, więc przygotowali mu w Gdańsku stały dom

czytaj dalej

Trwa 52. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova zaapelowała we wpisie na Twitterze bezpośrednio do prezydenta Rosji Władimira Putina, by powstrzymał swoich żołnierzy od gwałtów na kobietach i dzieciach. "Powiedz swoim żołnierzom, by przestali gwałcić kobiety i dzieci. Prawo wojenne nadal obowiązuje. Krzywdzenie bezbronnych pokazuje twoją słabość" - napisała. W Mariupolu trwają intensywne walki, Rosjanie rzucają do akcji dodatkowe siły - poinformowały władze miasta, o które od blisko dwóch miesięcy toczy się bitwa. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.